L’Italia del volley femminile Under 16 dà spettacolo a Tirana, dominando il girone e conquistando sette vittorie in altrettante sfide. Le azzurre, guidate dalla coach Monica Cresta, hanno dimostrato grinta e talento, lasciando appena quattro set sul campo. Ora, l’entusiasmante corsa si avvicina alla semifinale, un match attesissimo che promette emozioni roventi. Il sogno europeo è ancora vivo: avanti tutta verso la finalissima!

L’Italia ha conquistato il primo posto nel proprio girone agli Europei Under 16 di volley femminile, dettando legge a Tirana e conquistando sette vittorie in altrettante partite disputate. Le azzurre hanno concluso il gruppo A a punteggio pieno (21 punti), lasciando sul piatto soltanto quattro set: dopo aver liquidato Lituania, Ucraina, Bulgaria, Francia, Polonia e Spagna, le ragazze della coach Monica Cresta hanno travolto la modesta Albania con un perentorio 3-0 (25-16; 25-10; 25-5). La nostra Nazionale avrà modo di riposarsi per un giorno e tornerà in campo sabato 12 luglio per disputare la semifinale: dall’altra parte della rete ci sarà la Turchia, che ha chiuso il gruppo B con cinque successi (16 punti) alle spalle della Cechia (sei affermazioni, 17 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia vince il girone agli Europei U16: ora una semifinale rovente

