Kean obiettivo dell’Inter in caso di addio di Thuram? Un club saudita è pronto a fiondarsi sulla punta della Fiorentina!

L'orizzonte del mercato nerazzurro si fa incerto con l'addio potenziale di Thuram. In questo scenario, Moise Kean, talento in ascesa della Fiorentina, si presenta come un obiettivo di grande rilievo per l'Inter. Ma non sono solo i club italiani a sognare il giovane attaccante: un club saudita è pronto a fiondarsi su di lui, aprendo uno scenario tutto da scoprire nel calciomercato estivo. Resta da vedere quale sarà la sua prossima destinazione.

Ecco chi lo vuole. Negli ultimi giorni è emersa la notizia di un possibile interesse del calciomercato Inter per Moise Kean, attaccante della Fiorentina, qualora Marcus Thuram dovesse lasciare Milano durante questa finestra di calciomercato estiva. Il giovane attaccante, cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha visto la sua carriera fare tappa a più club europei, tra cui l'Everton, prima di fare ritorno in Italia con la Fiorentina, dove ha mostrato importanti segnali di crescita.

Moise Kean all’Inter, cessione pesante dei nerazzurri per fargli posto: colpo fenomenale - L’Inter potrebbe stupire tutti con un colpo di mercato sorprendente: la cessione pesante di Moise Kean, in vista di un acquisto che potrebbe riscrivere le sorti del suo attacco.

Sebastiano Esposito resta un obiettivo concreto della Fiorentina, come anticipato nei giorni scorsi. Tutto questo a prescindere dal riscatto di Gudmundsson e dalla posizione di Kean. Negli ultimi giorni c'è stato un sondaggio anche del Cagliari, dopo quello d

#Fiorentina, l'interesse del #Milan per Moise #Kean si fa sempre più concreto: piace ad #Allegri

Il messaggio di Juan Jesus per Kean, ricorda il caso Acerbi: Vediamo come finisce questa volta; Intervista esclusiva a Pasquale Luiso: Napoli-Inter non decisiva per lo scudetto, occhio all'Atalanta. Sampdoria e Salernitana, campionato di sofferenza. Retegui-Kean coppia azzurra; Palladino: Obiettivo Champions? Siamo ambiziosi, Kean: Abbiamo fatto la partita perfetta.

Kean-Inter: c'è la svolta, spunta l'indizio - E nelle ultime ore c'è un annuncio importante Il calciomercato dell' Inter vive un momento di grande i ...

Kean Inter, anche il Galatasaray pensa all'attaccante della Fiorentina: virata dopo le difficoltà ad arrivare a Osimhen?