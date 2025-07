Tango Ars et Labor è ufficiale | la proprietà sarà argentina con Juan Martin Molinari

Dopo un lungo parto amministrativo, la rinascita della Spal si avvicina concretamente. La ‘nuova’ Ars et Labor Ferrara, frutto di una scelta condivisa tra il sindaco Fabbri e l’assessore Carità, prende finalmente forma, pronta a scrivere un nuovo capitolo nel cuore dei tifosi. La sfida ora è ambiziosa: riportare la squadra ai vertici, con entusiasmo e rinnovato spirito.

Un parto lungo quasi un’intera giornata. Ma la ‘nuova’ Spal, o meglio Ars et Labor Ferrara, è pronta finalmente a prendere forma. Dopo la chiusura del bando (alle 23.59 del 9 luglio) per le candidature, il sindaco Alan Fabbri e l’assessore allo Sport Francesco Carità hanno scelto: la nuova. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

