Richard Rios Inter anche la Roma insiste per il centrocampista | ecco le condizioni per l’addio al Palmeiras!

Il mercato estivo si infiamma con l’interesse di Inter e Roma per Richard Rios, il giovane talento del Palmeiras. Le due big italiane sono pronte a sfidarsi per aggiudicarsi il centrocampista, ma quali sono le condizioni per il suo addio al club brasiliano? Scopriamolo insieme, tra aspettative, trattative e il futuro di un talento destinato a brillare in Serie A. Ecco tutti i dettagli.

I dettagli. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sulla situazione di Richard Rios, giovane talento del Palmeiras, al centro dell’interesse di due big italiane: il calciomercato Inter e la Roma. Intervenuto sul suo canale YouTube, Romano ha spiegato che entrambe le squadre stanno monitorando il giocatore, ma ci sono diverse difficoltà che stanno rallentando le trattative. Per quanto riguarda l’Inter, il club nerazzurro ha posto una condizione chiara per avanzare nella trattativa: la cessione di Hakan Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Richard Rios Inter, anche la Roma insiste per il centrocampista: ecco le condizioni per l’addio al Palmeiras!

In questa notizia si parla di: rios - inter - palmeiras - richard

Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino: le ultime - L’Inter si muove con decisione sul calciomercato, puntando a rafforzare il centrocampo. Dopo i continui rumors, spunta il nome di Richard Ríos, talento del Palmeiras che ha già catturato l’interesse della dirigenza nerazzurra.

? L'Inter è stata la prima a informarsi su Richard Rios ma ha fermato tutto dopo lo stop alla partenza di Calhanoglu. Ora la Roma sta studiando l'operazione, pronta a parlare con il Palmeiras. - Matteo Moretto/Daniele Mari Vai su Facebook

L'Inter è stata la prima a informarsi su Richard Rios ma ha fermato tutto dopo lo stop alla partenza di Calhanoglu. Ora la Roma sta studiando l'operazione, pronta a parlare con il Palmeiras. @MatteMoretto via @marifcinter Vai su X

Chi è Ríos: il centrocampista colombiano nel mirino dell'Inter e della Roma; Richard Rios, chi è il colombiano nel mirino di Roma e Inter: età, altezza, carriera, vita privata, stipendio,; Mercato Roma, passi avanti per Richard Rios: l’Inter si defila, si studia la formula giusta.

Moretto: «Richard Rios? L’Inter si era mossa prima della Roma» - Moretto racconta le ultime su Richard Rios, centrocampista colombiano in forza al Palmeiras. Da inter-news.it

Rios Inter, nerazzurri fuori dalla corsa: la Roma è avanti, ma c’è una speranza - Rios Inter, le ultime sul futuro del centrocampista colombiano del Palmeiras nel mirino del club nerazzurro. Secondo informazione.it