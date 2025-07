Osimhen Galatasaray l’affare con il Napoli si è improvvisamente complicato! Esito negativo nell’incontro tra i turchi e gli azzurri | il motivo della fumata nera!

Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray si complica improvvisamente, lasciando i tifosi azzurri in stato di suspense. Dopo un incontro tra le due squadre che si è concluso con esito negativo, cresce il mistero sulle cause di questa fumata nera. Le trattative sembrano arenarsi e il futuro dell’attaccante nigeriano resta incerto. Ma cosa si cela dietro questo inatteso impasse? Scopriamolo insieme, analizzando tutte le sfumature di questa intricata vicenda di calciomercato.

Osimhen Galatasaray, tira aria di fumata nera tra i turchi e il Napoli per l’attaccante azzurro! Cosa si cela dietro questo blocco. Il futuro di Victor Osimhen continua a essere un tema centrale nel calciomercato estivo, con il Galatasaray che ha cercato di inserirsi nelle trattative per il centravanti nigeriano del Napoli. Tuttavia, secondo quanto rivelato dal giornalista di Sportmediaset, Orazio Accomando, la situazione sembra aver subito una battuta d’arresto. Osimhen Galatasaray, incontro negativo tra il Napoli e i turchi. Secondo quanto riportato da Accomando sul suo profilo X, l’incontro tra il Napoli e il Galatasaray per Osimhen ha avuto esito negativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Galatasaray, l’affare con il Napoli si è improvvisamente complicato! Esito negativo nell’incontro tra i turchi e gli azzurri: il motivo della fumata nera!

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Salta la trattativa tra Napoli e Galatasaray per Osimhen? PARLA IL PRESIDENTE DEI TURCHI ? Intervenuto a Radyospor, il patron dei giallorossi ha confermato che il club è al lavoro per l'attaccante seguendo le proprie possibilità economiche

Dal cuore della Turchia arrivano voci bollenti su una mega offerta per il bomber azzurro!

