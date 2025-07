Radu si presenta al Celta Vigo la conferenza stampa dell’ex Inter | I momenti difficili mi hanno reso più forte ecco le mie qualità

Ionut Radu si presenta con entusiasmo al Celta Vigo, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Ex Inter e Venezia, il portiere romeno affronta questa sfida con determinazione, sottolineando come i momenti difficili lo abbiano reso più forte. Le sue parole riflettono fiducia e voglia di dimostrare il proprio valore in Spagna. Ora, i tifosi del Celta Vigo sono pronti a scoprire le qualità di questo talentuoso portiere.

Ionut Radu, si presenta in conferenza stampa: queste le sue prime parole da nuovo giocatore del Celta Vigo. Le dichiarazioni dell'ex Inter. Intervenuto in conferenza stampa, Ionut Radu si è presentato ai suoi nuovi tifosi del Celta Vigo: per il portiere romeno ex Inter, lo scorso anno al Venezia in Serie A, inizia una nuova avventura in Spagna. LE MIE QUALITÀ PRINCIPALI – « Penso che una mia qualità sia la mentalità . Nel corso della mia vita ho attraversato momenti difficili, questi mi hanno aiutato a crescere come persona e come atleta. Mi hanno reso più forte. È importante mantenere un equilibrio.

