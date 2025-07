Napoli e Milan sul talento classe 2000 | la proposta accende il duello

Il calcio italiano si infiamma con il duello tra Napoli e Milan per un talento classe 2000, un attaccante dal potenziale esplosivo che accende la competizione di mercato. Mentre i partenopei continuano a investire sul futuro con trattative di spessore, l’attenzione si sposta su questa sfida all’ultimo sangue. La corsa al giovane promettente sta diventando il centro dell’attenzione nel panorama della Serie A, promettendo emozioni fino all’ultima firma.

Lotta di mercato tra i due club di Serie A: nel mirino di Tare e di Manna c'è un attaccante dal grande potenziale. Napoli scatenato sul mercato. Il club azzurro sta dominando il calciomercato in Serie A, portando a termine trattative di spessore. Dopo aver acquistato De Bruyne e Marianucci, i partenopei sono pronti a chiudere i colpi Lang e Beukema. Nel frattempo la dirigenza è al lavoro per finalizzare la cessione di Victor Osimhen. Nelle ultime ore, però, è emerso un retroscena interessante su un giocatore nel mirino del Napoli. Anche il Milan ha iniziato a monitorare il classe 2000. PedullĂ : "Contesa tra Napoli e Milan per Lucca e Arokodare".