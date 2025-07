Ucraina Mattarella | Omaggio a resistenza Kiev sacrifici rivolti a futuro

conflitto attuale. In questo momento di profonda sofferenza, il nostro pensiero va a chi ha dato la vita per la libertà e l’indipendenza dell’Ucraina. È un omaggio alla loro resilienza e al desiderio di un domani di pace e speranza, in cui il sacrificio di oggi possa condurre a un futuro di stabilità e serenità per tutto il popolo ucraino.

“Rendiamo omaggio alla determinazione e al coraggio con cui il popolo ucraino difende il diritto di determinare liberamente il proprio destino, resistendo tre anni a una guerra di aggressione ingiustificabile. Molte persone hanno perso la vita in questa difesa, anche un gran numero di civili inermi colpiti da bombardamenti indiscriminati. Tutti gli ucraini hanno affrontato sacrifici durissimi, operando con lo sguardo rivolto al futuro e non al passato”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla Ukraine Recovery Conference, in corso a Roma. “Nel suo proiettarsi verso il domani, Kiev può contare, desidero ribadirlo, su un sostegno corale alla sua scelta europea, obiettivo al quale puntare nonostante le difficili condizioni”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Mattarella: "Omaggio a resistenza Kiev, sacrifici rivolti a futuro"

