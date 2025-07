Scava buca in spiaggia 17enne muore sotto la sabbia

Una giornata di svago si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di Montalto di Castro Marina. Un ragazzino di 17 anni ha perso la vita soffocato in una buca scavata per gioco, lasciando tutti sotto shock. Un doloroso promemoria sui rischi nascosti anche nelle attività apparentemente innocue. È importante riflettere sull'importanza della vigilanza e della sicurezza, anche durante i momenti di relax.

Tragedia oggi a Montalto di Castro Marina, nel Viterbese, dove un 17enne romano è morto soffocato nella buca sulla spiaggia che lui stesso aveva scavato per gioco. Da quanto appreso, il giovane insieme ai suoi due fratelli più piccoli, era uscito dal campeggio California dove stava villeggiando con la famiglia, e dopo essere andato sulla spiaggia libera adiacente, aveva scavato una profonda buca. Poi i fratelli erano andavi via lasciandolo solo. Quando il padre è andato a cercarlo ha trovato il corpo del ragazzo ormai senza vita. Inutli i soccorsi, allertata anche una eliambulanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scava buca in spiaggia, 17enne muore sotto la sabbia

