Metrò del Mare tre sindaci cilentani chiedono il ritorno della tratta per Capri

Tre sindaci del Cilento lanciano un appello deciso alla Regione Campania: riattivare la tratta per Capri sulla linea A1 del Metrò del Mare. Un gesto di grande importanza per valorizzare il territorio e migliorare i collegamenti tra terra e mare, unendo tradizione e sostenibilità. La richiesta congiunta di Mutalipassi, Rizzo e Pisani segna un passo importante verso un futuro più connesso e turistico. È arrivato il momento di ascoltare le loro voci e agire in favore del Cilento e della sua perla, Capri.

I sindaci di Agropoli, Castellabate e Pollica hanno chiesto ufficialmente alla Regione Campania di includere l’isola di Capri tra le destinazioni della Linea A1 del Metrò del Mare. La richiesta, firmata congiuntamente da Roberto Mutalipassi, Marco Rizzo e Stefano Pisani, è stata indirizzata agli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

