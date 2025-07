Schlein in nero e Meloni in rosso i bilanci pazzi dei partiti politici Pd in utile grazie alla caccia ai parlamentari e allo scivolo per i dipendenti

Nel caos dei bilanci politici, i numeri sorprendono più di una commedia: Meloni in rosso per le difficoltà e Schlein in nero grazie a strategie sorprendenti. Mentre il partito della Meloni registra perdite, il PD si presenta con un utile record, alimentato da pratiche innovative come la caccia ai parlamentari e lo scivolo per i dipendenti. Un quadro che mette in discussione trasparenza e strategia, lasciando tutti con un solo dubbio: quanto c’è di vero dietro queste cifre?

Sembra una barzelletta, ma mentre Giorgia Meloni si è tinta di rosso, Elly Schlein si è sposata al colore nero. La sorpresa viene dai bilanci 2024 appena pubblicati da Fratelli di Italia e dal Partito democratico. E se la Meloni è appunto finita in rosso grazie alla perdita di 681 mila euro, la Schlein può sfoggiare in nero i conti del partito, grazie a un utile di 650.518 euro che porta i conti del partito ad avere un tesoretto complessivo di poco inferiore ai 2 milioni di euro. Un risultato dovuto soprattutto al boom degli incassi dal 2 mille Irpef, che nel 2024 sono ammontati a 10,2 milioni di euro rispetto agli 8,1 milioni di euro dell’anno precedente, raggiungendo il record storico per le casse del Nazareno. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: schlein - nero - meloni - rosso

Non passa giorno che la segretaria del PD Elly Schlein non dica a Giorgia Meloni che farebbe meglio a ispirarsi al socialista Pedro Sanchez. Oggi, la Commissione UE ha bloccato alla Spagna un miliardo di euro della quinta rata del PNRR per due impegni n Vai su Facebook

Schlein in nero e Meloni in rosso, i bilanci pazzi dei partiti politici. Pd in utile grazie alla caccia ai parlamentari e allo scivolo per i dipendenti; Sfida social di Natale tra destra e sinistra: vademecum per sopravvivere al parente rosso o nero; La lotta con la cerbottana La strage in Ucraina, l’ascesa dei rossobruni europei e l’Italietta degli Azzeccagarbugli.

TRA IRAN E POLITICHE 2027/ Meloni e Schlein alla Grande Trattativa - Il tema è quello di una reciproca investitura che leader dei rispettivi schieramenti nel 2027 ... Segnala ilsussidiario.net

Elly Schlein cambia look per scommessa: le immagini della ciocca ... - MSN - Schlein mantiene la scommessa e si tinge una "ciocca di rosso": il cambio look in diretta e le critiche contro Giorgia Meloni. msn.com scrive