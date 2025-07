Calciomercato Juventus il difensore esce dai radar bianconeri? Marotta prova ad accelerare per portarselo a casa! Previsto un cambio dell’offerta

Il calciomercato della Juventus si infiamma: il difensore Giovanni Leoni, giovane talento del Parma, sembra allontanarsi dai radar bianconeri, mentre l’Inter accelera per assicurarselo. Marotta prova a modificare l’offerta, tentando di anticipare la concorrenza. La battaglia per il promettente centrale si fa sempre più serrata, e il futuro di Leoni potrebbe riscrivere le strategie dei top club italiani. Ecco cosa sta succedendo nel vivo delle trattative.

Calciomercato Juventus, l’Inter spinge per prendere quel difensore: previsto un cambio dell’offerta per lui! Ecco cosa succede. La Juventus non è l’unico club a essere interessato a Giovanni Leoni, giovane e promettente difensore del Parma. Milan e Inter continuano a monitorare attentamente la sua situazione, rendendo la concorrenza per il centrale sempre più agguerrita. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’ Inter ha deciso di fare sul serio e ha modificato la sua strategia per accaparrarsi Leoni. Inter pronta a investire per Leoni. Nel corso delle ultime ore, la dirigenza nerazzurra ha deciso di rivedere il suo piano iniziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, il difensore esce dai radar bianconeri? Marotta prova ad accelerare per portarselo a casa! Previsto un cambio dell’offerta

In questa notizia si parla di: juventus - difensore - cambio - calciomercato

Tah Juventus: quella big europea è pronta a sferrare il colpo decisivo, ma la decisione spetterà al giocatore. Cosa filtra sul futuro del difensore tedesco - La Juventus è vicina a concretizzare il colpo difensivo tanto atteso, con il Bayern Monaco pronto a presentare un'offerta decisiva per Jonathan Tah.

La #Juventus ha chiesto #Balerdi al #Marsiglia in cambio di #Weah. Per ora non c’è apertura del club francese. #Calciomercato #transfers #Juve #OM. [@francGuerrieri] Vai su X

La Juventus è fuori dal Mondiale per Club: agli ottavi vince il Real Madrid per 1-0. Il futuro può ripartire dal primo tempo convincente e giocato alla pari di una delle squadre più forti d’Europa. Ora spetta al club velocizzare i lavori sul calciomercato. Vai su Facebook

Juve-Milan, Theo Hernandez è l'ago della bilancia: offerto Nico Gonzalez in cambio; Juventus, Renato Veiga infortunato: costretto al cambio, le condizioni; Tomori, irrompe la Juve! Via dal Milan, Giuntoli studia il colpo alla Kalulu.

Mercato, gli obiettivi della Juve - Il dg Comolli lavora per trovare la quadra sui soldi e negli equilibri della rosa, non sarà facile definire tutte le trattative di calciomercato in tempi utili per l'inizio del raduno ... Scrive gazzetta.it

Mercato Juventus, il nuovo difensore è una priorità: da Hancko a Laporte, chi può arrivare a Torino nelle prossime settimane. La lista - Mercato Juventus, il nuovo difensore è una priorità: da Hancko a Laporte, chi può arrivare a Torino nelle prossime settimane. Secondo juventusnews24.com