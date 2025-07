Muore in casa soffocato dal fumo | fu salvato dall’alluvione

Un dramma inaspettato scuote Faenza: Giulio Ruscelli, 74 anni, ha perso la vita soffocato dal fumo del suo incendio domestico, lasciando un vuoto tra amici e familiari. La sua storia si intreccia con il passato, in cui fu salvato dall’alluvione che aveva colpito la città . Un tragico ritratto di vulnerabilità e resilienza che ci ricorda quanto sia fragile la nostra quotidianità .

Faenza, 10 luglio 2025 – Un tragico destino ha strappato alla vita Giulio Ruscelli, faentino di 74 anni, nel tardo pomeriggio di oggi, a Faenza. L’uomo è morto intossicato a causa di un principio di incendio divampato nella sua abitazione in via Torretta, intorno alle 18. A quanto si apprende chi si occupava di lui era uscito da circa un quarto d’ora, dopo averlo allettato. È stato quindi un vicino a notare il fumo denso che usciva da una finestra e a dare subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, il 118 Romagna Soccorso e la Polizia di Stato. Secondo una prima ipotesi avanzata da un familiare, il rogo potrebbe essere stato causato da una sigaretta: un mozzicone caduto accidentalmente sul materasso potrebbe aver innescato le fiamme, sprigionando rapidamente un fumo tossico che sarebbe stato fatale per l’anziano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it