Napoli le sirene arabe spaventano | l’intreccio sarebbe una doppia beffa

Napoli, città di sogni e sfide, si trova al centro di un intreccio sorprendente che potrebbe sconvolgere i piani della dirigenza azzurra. Tra trattative in corso per Noa Lang e Sam Beukema, l’ambiente azzurro è fervente, ma una notizia inaspettata minaccia di mandare tutto all’aria. Cosa sta sconvolgendo il panorama partenopeo? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa intrigante vicenda calcistica.

Una situazione a dir poco paradossale potrebbe mandare all’aria tutti i piani della dirigenza azzurra. Napoli sempre attivo sul mercato. La società azzurra è continuamente al lavoro per individuare i profili più interessanti ed adatti alle esigenze di Antonio Conte. Due trattative interessanti stanno per sbloccarsi: Noa Lang e Sam Beukema sono sempre più vicini all’approdo nella città partenopea. Nel frattempo arriva una notizia che spaventa il popolo partenopeo. Un possibile incrocio di mercato potrebbe diventare una vera e propria rovina per i piani del Napoli. Moretto: “Dopo il no di Osimhen, l’Al-Hilal pensa a Kean”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, le sirene arabe spaventano: l’intreccio sarebbe una doppia beffa

