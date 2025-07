Jannik Sinner | Mi aspetta una battaglia dura Djokovic si ferma | pretattica o vero problema fisico?

Jannik Sinner si prepara a vivere una semifinale di Wimbledon al cardiopalma, affrontando un Novak Djokovic determinato. La battaglia promette scintille: il serbo si ritira o è solo una pretattica? Intanto, Jannik si è allenato con il promettente Pierluigi Basile, segnale di una preparazione solida e concentrata. Venerdì 11 luglio, sul Centrale, il match tra Italia e Serbia si preannuncia come uno dei più emozionanti della stagione tennistica.

Jannik Sinner si è allenato con il 18enne Pierluigi Basile alla vigilia della semifinale di Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha scelto una delle tante promesse del tennis tricolore per riscaldarsi in vista del vibrante confronto con il serbo Novak Djokovic, in programma venerdì 11 luglio (secondo match dalle ore 14.30 sul Campo Centrale dopo il confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz). Si è trattato del secondo test con una connazionale dopo quello condotto con Jacopo Vasamì in avvicinamento al quarto di finale poi dominato con lo statunitense Ben Shelton. Il fuoriclasse altoatesino ha avuto modo di valutare la tenuta del gomito destro infortunato in occasione dell’ottavo di finale disputato contro il bulgaro Grigor Dimitrov, di testare la qualitĂ dei propri caldi e di misurare anche la tenuta al caldo sull’erba londinese, fattore che potrebbe incidere domani pomeriggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Mi aspetta una battaglia dura”. Djokovic si ferma: pretattica o vero problema fisico?

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - djokovic - aspetta

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

E UNO... WIMBLEDON - Sinner vola in semifinale e aspetta Cobolli che sta giocando contro Djokovic! ?Simo Chiarion Magico Jannik Sinner. Il leader del tennis mondiale vola in semifinale a Wimbledon. Il numero uno... che ha superato lo scoglio Dimitrov Vai su Facebook

Sinner straccia Shelton e aspetta Nole; Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto Shelton. Ora aspetta Djokovic; Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto Shelton.

Basile racconta l’allenamento con Sinner a Wimbledon: “A un certo punto mi ha fatto una domanda” - Pierluigi Basile, 18enne promessa del tennis italiano, ha vissuto un momento speciale a Wimbledon allenandosi con Jannik Sinner alla vigilia della semifinale ... Lo riporta fanpage.it

Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto Shelton. Ora aspetta Djokovic - Per il tennista italiano, numero uno al mondo, quella di venerdì sarà la settima semifinale in ... Riporta msn.com