Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso-Altieri Degrassi dominano in scioltezza la style agli Italiani 2025

L’eccellenza del pattinaggio artistico a rotelle italiano si fa strada con stile e passione ai Campionati Italiani 2025. Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi aprono le danze con un’esibizione magica, segnando un nuovo traguardo nella danza. Con i Campioni del Mondo in carica che elevano gli standard, il futuro dello sport italiano brilla di entusiasmo e talento. La competizione promette emozioni indimenticabili e nuove sfide da conquistare.

Si aprono con una magia di Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi le competizioni Senior valide per la specialità della danza ai Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico a rotelle. I Campioni del Mondo in carica hanno infatti alzato vistosamente l’asticella in occasione della style delle coppie, scollinando l’importante soglia dei 70 punti. Prova di vistosa solidità quella degli atleti seguiti da Beatrice Lotti e Maria Teresa Marzano, i quali si sono imposti con fermezza in entrambi i punteggi raccogliendo il massimo del livello in tutti gli elementi a chiamata e ricevendo una valutazione elevata in termini di qualità di esecuzione. 🔗 Leggi su Oasport.it