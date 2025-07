736 funzionari contabili per gli ATS | al via il concorso pubblico regionale scadenza 30 luglio

Sei un professionista nel settore contabile? Non perdere questa occasione: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aperto il concorso regionale per 736 funzionari contabili, destinati agli Ambiti Territoriali Sociali. Con scadenza il 30 luglio, questa è la tua chance di inserirti in un ruolo strategico con un contratto a tempo determinato fino a tre anni. Preparati a fare il prossimo passo nella tua carriera!

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha bandito un importante concorso pubblico su base regionale per l’assunzione di 736 funzionari contabili – economico-finanziariesperti di rendicontazione. I professionisti selezionati saranno destinati agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) con contratto a tempo determinato e pieno per una durata massima di 36 mesi. Il concorso rientra in . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

