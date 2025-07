Wimbledon Verbeek Siniakova trionfano nel doppio misto | battuti Stefani Salisbury

Wimbledon si conferma teatro di emozioni indimenticabili, regalando un sorprendente trionfo nel doppio misto. Dopo settimane di sfide appassionanti, Verbeek e Siniakova hanno conquistato il primo trofeo del torneo, superando in una finale avvincente Stefani e Salisbury. È stato un momento di pura adrenalina che ha coronato un’edizione ricca di sorprese e grandi imprese, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo scambio.

VerbeekSiniakova trionfano nel doppio misto a Wimbledon: battuti StefaniSalisbury. Oltre alle semifinali femminili – l’accesso in finale l’hanno ottenuto Swiatek e Ansimova – e quelle di doppio maschile, l’atto finale verrà opposti GlaspoolCash e PelHikjikata che hanno eliminato i numeri uno al mondo ArevaloPavic, oggi a Wimbledon si è assegnato il primo trofeo: quello di doppio misto. La finale ha visto opposti VerbeekSiniakova e StefaniSalisbury. La prima coppia aveva eliminato BabosPavic in semifinale, mentre la seconda ArevaloZhang. Ad aver la meglio questa sera è stato il duo composto dal nederlandese Verbeek e la ceca Siniakova che hanno battuto in due set la brasiliana Stefani e il britannico Salisbury. 🔗 Leggi su Sportface.it