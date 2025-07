Daniele Novara | solidarietà a ragazzi che boicottano l’orale maturità

Da Roma, Daniele Novara esprime il suo apprezzamento per i giovani che, attraverso il boicottaggio dell'esame di maturità, lanciano un messaggio forte e necessario. Un gesto che merita ascolto e riflessione pedagogica, piuttosto che giudizi rigidi e sanzioni. In un’epoca di sfide e cambiamenti, le proteste degli adolescenti ci invitano a ripensare il ruolo dell’educazione e del dialogo. È fondamentale considerare queste azioni come un invito alla comprensione, non alla repressione.

Roma, 10 lug. (askanews) – “Esprimo nuovamente la mia piena solidarietà ai ragazzi e alle ragazze che hanno deciso di protestare non sostenendo l’orale dell’esame di maturità. Si tratta di un gesto forte, che va ascoltato con attenzione pedagogica, non giudicato con rigidità istituzionale”: lo ha affermato l’autorevole pedagogista e scrittore Daniele Novara, autore di libri come “Punire non serve a nulla”. “Questi giovani non stanno scappando dalle loro responsabilità: stanno denunciando un sistema che troppo spesso li valuta con logiche punitive e classifiche, senza tenere conto della loro crescita reale, del contesto che stanno vivendo, e della necessità di una scuola più dialogica, partecipativa e orientata all’apprendimento, non al voto”, ha aggiunto Novara. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

