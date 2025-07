La Vela Gialla di Scampia non c'è più già partiti i lavori del nuovo quartiere

Dopo anni di attesa, la Vela Gialla di Scampia sta finalmente scomparendo per fare spazio a un nuovo, vibrante quartiere. La demolizione è terminata e i lavori per i nuovi edifici sono già in pieno svolgimento sulla zona della Vela Verde. Un progetto che trasforma il volto di questa zona simbolo di rinascita e speranza. Continua a leggere per scoprire come cambierà il futuro di Scampia.

Ultimata la demolizione della Vela Gialla. Già iniziati i lavori per costruire nuovi palazzi dove c'era la Vela Verde. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Con il completo abbattimento della Vela gialla si è giunti a una tappa importante del progetto Restart Scampia. Ora resta da buttare giù la Vela rossa e riqualificare quella celeste, mentre però parallelamente vanno avanti i lavori per la rigenerazione del quarti

Con l'abbattimento della "Vela Gialla" prosegue la riqualificazione dell'area di #Scampia. Realizzeremo 433 nuove abitazioni, aree verdi, spazi attrezzati, strutture sociali e potenziati i servizi. #rigenerazioneurbana

