Milan si complica Jashari | affare da 27mln per il piano B

Il mercato del Milan si fa sempre più complicato, tra speranze e incertezze. Mentre il club non molla la pista Jashari, la volontà di trovare un piano B a 27 milioni si fa concreta, con Tare che esplora altre opzioni. I tifosi rossoneri, delusi dall’andamento finora, aspettano con ansia novità che possano rilanciare le ambizioni della squadra, perché questa sessione di calciomercato merita sicuramente una svolta decisa.

Il Milan non molla la pista Jashari, ma la strada si sta facendo estremamente tortuosa. Per questo Tare si sta guardando attorno ed ha individuato il piano B, che può arrivare alla corte di Allegri per una cifra di 27 milioni di euro. C’è tanta incertezza, ed anche un diffuso malcontento, tra i tifosi rossoneri per come sta andando questa sessione di calciomercato. Ci si aspettava sicuramente di più da questo avvio di estate, dal momento che con il doppio addio Theo Hernandez e di Reijnders, che ha fruttato più di 80 milioni, era lecito immaginare che ci fosse l’affondo decisivo per Jashari. In realtà, la situazione sembra essere adesso giunta ad una sorta di stallo alla messicana con i belgi del Club Brugge, con la trattativa che ora rischia di arenarsi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it