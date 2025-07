Rivolta nel carcere di Rieti in fiamme la sala ricreativa | sei agenti penitenziari in ospedale

Una grave rivolta scuote il carcere di Rieti: la sala ricreativa è stata data alle fiamme e il fumo ha avvolto tutte le sezioni, mentre sei agenti penitenziari sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. La tensione tra detenuti e forze dell'ordine evidenzia le criticità di un sistema carcerario sotto pressione. Una scena che richiede immediata attenzione, analisi e interventi efficaci per garantire sicurezza e ordine.

La sala ricreativa dell’istituto penitenziario di Rieti è stata stata data alle fiamme e il fumo si è propagato in tutte le sezioni. Il bilancio della rivolta all’interno del carcere laziale è di 6 agenti feriti. A denunciarlo è il sindacato Fns Cisl Lazio, spiegando che sono cinque gli agenti di Polizia Penitenziaria trasportati in ospedale per intossicazione da fumo, mentre un altro è stato aggredito da alcuni detenuti con una testata al volto. Nella Casa circondariale di Rieti attualmente sono presenti 493 detenuti rispetto ai 295 che l’istituto potrebbe ospitare. Il carcere soffre della carenza di 56 unità di personale polizia penitenziaria, si tratta del 32% di agenti in meno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rivolta nel carcere di Rieti, in fiamme la sala ricreativa: sei agenti penitenziari in ospedale

