Non si ferma ad un posto di blocco della Polizia | 50enne denunciato e la sua auto sequestrata

Durante il fine settimana, nel cuore di Città di Castello, la Polizia ha intensificato i controlli per garantire sicurezza e ordine pubblico. Tuttavia, un uomo di 50 anni ha deciso di non rispettare le autorità, tentando di sfuggire a un posto di blocco: denunciato e con l’auto sequestrata, rappresenta un esempio di come le forze dell’ordine siano sempre pronte a intervenire per tutelare la comunità. La lotta alla criminalità continua con determinazione e fermezza.

Lo scorso fine settimana, in concomitanza della Notte Fucsia organizzata nel centro di Città di Castello, il personale della Polizia., insieme agli agenti della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio a tappeto finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati come furti e spaccio. Nella. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

