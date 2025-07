Gianluca Gattini è stato eletto nuovo presidente di CNA Liguria, un passo importante per il futuro dell’artigianato e delle PMI nella regione. Con una lunga esperienza alle spalle, Gattini si impegna a rafforzare il settore puntando su innovazione, sostenibilità e formazione. “Grazie alla mia esperienza e agli incarichi che ho ricoperto in questi anni,” afferma, “ho potuto approfondire alcuni aspetti che si rivelano sempre di più strategici e che saranno i punti cardine del mio impegno –...

Genova, 10 luglio 2025 – L’assemblea quadriennale di Cna Liguria ha eletto il suo nuovo presidente per il mandato 2025-2029: Gianluca Gattini alla guida della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e piccola e media Impresa della Liguria. “Grazie alla mia esperienza e agli incarichi che ho ricoperto in questi anni ho potuto approfondire alcuni aspetti che si rivelano sempre di più strategici e che saranno i punti cardine del mio impegno – spiega il neoeletto presidente di Cna Liguria Gianluca Gattini –. A partire dall’accesso al credito per le imprese, che Cna a tutti i livelli favorisce mediante molteplici strumenti e iniziative (supporto per adesione a bandi, agevolazioni pubbliche nazionali, regionali e locali etc), contatti con le istituzioni e il mondo bancario ma soprattutto mediante il sistema dei Consorzi Garanzia Fidi, un vero e proprio patrimonio della associazione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it