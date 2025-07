Ucraina Meloni | Mosca ha fallito Piano Marshall per Kiev La Russia | Ingordigia

In un contesto di tensione crescente, Meloni afferma che Mosca ha fallito nel suo piano di conquista e propone un nuovo "Piano Marshall" per Kiev. Con sanzioni più dure e un aumento delle armi all'Ucraina, l'obiettivo è rafforzare la resistenza e cambiare radicalmente l'approccio occidentale. La conferenza sulla ripresa di Kiev potrebbe segnare una svolta decisiva nella strategia contro l'ingordigia di Mosca, aprendosi a un futuro di maggiore deterrenza e solidarietà internazionale.

Nuove sanzioni all'aggressore e piĂą armi all'aggredito. Con un "Piano Marshall" per Kiev e un salto di qualitĂ nell'azione contro Mosca. Con maggiore pressione e deterrenza. La Conferenza per la ripresa dell'Ucraina può segnare un cambio di passo nella strategia del fronte occidentale che sostiene la resistenza di Volodymyr Zelensky L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ucraina, Meloni: “Mosca ha fallito”. Piano Marshall per Kiev. La Russia: “Ingordigia”

