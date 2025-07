Assurdo il silenzio di Schlein sull' Ucraina FdI smaschera il Pd

Il silenzio crepita nel panorama politico italiano, mentre Schleini e il PD sembrano ignorare la cruciale Ucraina Recovery Conference di Roma. Un evento che riunisce le menti più influenti per discutere della ricostruzione post-bellica dell’Ucraina e delle sfide globali. La mancata partecipazione o commento del Partito Democratico solleva interrogativi e smaschera le vere priorità dei protagonisti politici italiani. Ma cosa ci rivela tutto questo sulla loro visione futura?

Fa rumore il silenzio del Partito democratico sulla Ukraine Recovery Conference che si sta tenendo a Roma (10 e 11 luglio), dedicata alla mobilitazione degli sforzi globali per la ricostruzione dell'Ucraina. I lavori sono stati aperti dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato l'impegno dell'Italia e ha parlato di "opportunitĂ incredibili" nonostante le insidie del cammino. Presenti, tra gli altri, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Sono arrivati a Roma anche Friedrich Merz e Donald Tusk. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Assurdo il silenzio di Schlein sull'Ucraina". FdI smaschera il Pd

