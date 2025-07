Hailee Steinfeld e Miles Teller nel nuovo film Paramount sui Giochi Olimpici Invernali

porta sul grande schermo una storia di speranza, passione e rinascita tra le magiche atmosfere del Villaggio Olimpico. Dopo il successo mondiale di Sinners, Hailee Steinfeld si prepara a conquistare nuovamente il pubblico con Winter Games, un film che promette emozioni intense e un tocco di romanticismo tra sport e redenzione. La regia di Paul Downs Colaizzo saprà sicuramente rendere questa avventura cinematografica indimenticabile, immergendoci nel cuore dei Giochi Olimpici invernali.

La regia è di Paul Downs Colaizzo: la storia segue un'improbabile coppia tra sport, redenzione e romanticismo nel cuore del Villaggio Olimpico. Hailee Steinfeld torna sul grande schermo dopo il successo mondiale di Sinners con un nuovo progetto targato Paramount: l'attrice sarà protagonista di Winter Games, film ambientato durante i Giochi Olimpici invernali, in cui reciterà accanto a Miles Teller. Alla regia troviamo Paul Downs Colaizzo, che firma anche la sceneggiatura insieme a Pat Cunnane. I dettagli del prossimo progetto di Hailee Steinfeld e Miles Teller Il film è descritto come un mix tra sport, dramma e romanticismo: al centro della storia ci sono uno sciatore spesso sottovalutato e una leggenda dell'hockey sul ghiaccio con un passato ingombrante.

