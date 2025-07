Barbie | arriva la prima bambola con il diabete Ha il cellulare per misurare i livelli di glucosio

Un passo avanti rivoluzionario nel mondo dei giocattoli: Mattel presenta la prima Barbie con diabete di tipo 1, dotata di un monitor continuo di glucosio e un cerotto rosa a forma di cuore. Questa innovativa bambola non solo educa i bambini sulla gestione della condizione, ma promuove anche l'inclusività e la consapevolezza. Un’idea brillante che unisce divertimento e sensibilità , aprendo nuove strade per l’empowerment dei più piccoli.

