Ergastolo per l' omicida di Vanessa Ballan i familiari | È fatta giustizia ma non è una vittoria

La sentenza di ergastolo per Bujar Fandaj, colpevole del femminicidio di Vanessa Ballan, ha portato un senso di giustizia, ma non senza amarezza. I familiari della vittima, pur riconoscendo il peso della condanna, sentono che la vittoria non può essere completa: 200 fatti sono tanti, ma 232 sarebbero stati ancora di più. La battaglia per la verità e la tutela delle donne continua, perché ogni vita merita rispetto e protezione.

La corte d'assise di Treviso ha inflitto il massimo della pena a Bujar Fandaj per il femminicidio della ventisettenne, mamma di un bimbo di 5 e incinta del secondo figlio. Il PM aveva chiesto 28 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ergastolo per l'omicida di Vanessa Ballan, i familiari: «È fatta giustizia, ma non è una vittoria».

