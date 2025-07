Torino Coco allo Spartak Mosca? A che punto è la trattativa e cosa serve per chiudere

Il calciomercato di Torino e Spartak Mosca si anima intorno a Saul Coco, il difensore che continua a essere al centro delle attenzioni. Le trattative sono in fase avanzata, ma ancora manca qualche dettaglio per chiudere l’affare. Quanto serve per arrivare a un accordo? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e cosa bisogna fare per portare a termine questa importante operazione di mercato.

Lo Spartak Mosca carambola su Saul Coco del Torino, vediamo cosa filtra e a che punto è la trattativa di calciomercato Tutte le strade portano a.Saul Coco. Il difensore del Torino è (ancora una volta) carambolato al centro delle dinamiche del calciomercato estivo del club piemontese. Tanto è vero che buona parte delle prossime mosse . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Coco allo Spartak Mosca? A che punto è la trattativa e cosa serve per chiudere

In questa notizia si parla di: torino - coco - spartak - mosca

Torino, operazione riuscita per Coco: il comunicato del club e i tempi di recupero - Il Torino FC annuncia con soddisfazione il successo dell'operazione all'ex difensore Saul Coco. L'intervento, effettuato per trattare un infortunio al terzo metacarpo della mano sinistra, è riuscito perfettamente.

Vagnati conferma la trattativa tra Torino e Spartak Mosca per Coco Vai su X

Le lacrime di Borsano 12 marzo 1989, Torino-Fiorentina 1-0. Segna Skoro, ma quel giorno a fare notizia fu altro. Fu lui. Gian Mauro Borsano. Alla sua prima partita ufficiale da presidente. A fine gara, si commosse. Pianse. In silenzio, con gli occhi lucidi e lo sg Vai su Facebook

Torino, idea Cerny per l’attacco: piace anche Volpato. Offerta dello Spartak per Coco; SKY - Torino, idea Cerny per l’attacco, piace anche Volpato, offerta dello Spartak per Coco; Lo Spartak si fa avanti per Coco: ecco la riposta del Torino.

Torino, Coco allo Spartak Mosca? A che punto è la trattativa e cosa serve per chiudere - Il difensore del Torino è (ancora una volta) ... Riporta calcionews24.com

Spartak Mosca su Coco, Vagnati: “Stiamo trattando” - Il club russo interessato al difensore granata Saul Coco: c'è la trattativa ma non ancora l'intesa, né col Torino né col giocatore, che aspetta l'offerta ... Secondo toro.it