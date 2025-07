The Undertaker | Bron Breakker sta mantenendo vivo il pro wrestling!

Il mondo del pro wrestling è più vivo che mai grazie all’energia e alla determinazione di Bron Breakker. L’iconico The Undertaker ha espresso ammirazione per il percorso e l’attitudine dell’ex campione NXT, riconoscendo in lui una forza naturale con cui confrontarsi sia nel territorio di sviluppo che nel main roster. I fan più appassionati sognano già il suo grande debutto contro le stelle più affermate, alimentando aspettative che rendono il suo futuro ancora più promettente. Attualmente, il due volte campione...

