Romasalvata bimba tra droga e rifiuti

Una storia di coraggio e speranza quella di una piccola di 9 anni salvata dalla polizia di Roma, che ha agito prontamente per sottrarre la bambina a un dramma nascosto tra droga e rifiuti. Grazie a una segnalazione anonima su YouPol, le forze dell’ordine sono intervenute in zona Prenestino, arrestando due uomini accusati di detenzione di droga. La vicenda ci ricorda l’importanza della vigilanza collettiva per proteggere i più vulnerabili e garantire un futuro migliore.

22.02 Viveva a Roma in casa con il papà e un suo collega in affari,circondata da rifiuti e droga.Così una bimba di 9 anni è stata salvata dalla polizia di Stato che ha arrestato i due uomini,ora accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La denuncia, giunta in forma anonima sull'App YouPol, segnalava la presenza in un'abitazione in zona Prenestino, di una bambina costretta a vivere in condizioni igienico sanitarie precarie. L'uomo dormiva a terra, lei sul divano e la droga sparsa ovunque in casa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it