Caos Jashari | l’Inter prova lo scippo al Milan ecco tutta la verità

Nel mondo del calcio, le sorprese sono dietro l'angolo e questa volta il caos riguarda Jashari, il giovane centrocampista svizzero che ha acceso le speranze di molti club. Tra dichiarazioni ufficiali e tentativi di scippo, Milano si infiamma mentre la lotta per assicurarsi il talento si fa sempre più durevole. Ecco tutta la verità su questa intricata vicenda, un intrigo che potrebbe cambiare gli equilibri di mercato.

Ecco cosa è successo con la dirigenza del club belga a Milano: tutto la verità sul giovane centrocampista svizzero che piace a Tare È stata una giornata davvero caotica sull’asse Milano-Brugge. Una giornata che si è aperta con le dichiarazioni del direttore sportivo Devy Rigaux e del direttore generale Bob Madou, con le quali dicevano no alla proposta del Milan per l’acquisto di Jashari. (LaPresse) – Calciomercato.it Nel primo pomeriggio, poi, l’arrivo a Milano dei due dirigenti per incontrare l’Inter, con la quale si è ovviamente discusso di Aleksandar Stankovic: il centrocampista classe 2005 è visto come il sostituto ideale dello svizzero, ma la fumata bianca non è arrivata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it