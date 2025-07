Temptation Island 2025 chi è la tentatrice Rebecca | età cognome lavoro Instagram

Tra le tentatrici di Temptation Island 2025, Rebecca ha catturato l’attenzione fin dalla seconda puntata, andata in onda il 10 luglio. La sua vicinanza a Simone ha scatenato emozioni intense, lasciando Sonia B. nel dolore e nella confusione. La storia si fa sempre più intrigante, tra flirt e delusioni che mettono in discussione i sentimenti di tutti i protagonisti. Ma chi è davvero Rebecca? Continua a leggere per scoprire tutto!

Tra le tentatrici di Temptation Island 2025 c'è Rebecca. Quest'ultima si è fatta subito notare, dalla seconda puntata in onda il 10 luglio 2025, con la sua vicinanza a Simone. Il ragazzo trascorre molto tempo con questa single e delude parecchio la sua fidanzata Sonia B., che nel villaggio si ritrova a dover, nei primi giorni, vedere alcuni video che la portano a piangere. Difficile per lei trattenere le lacrime, soprattutto quando nota che Simone e Rebecca parlano e si confronto con dei contatti fisici. Infatti, Sonia lamenta i mancati abbracci nella loro relazione. Al falò le cose per lei si complicano, ma vediamo insieme chi è la tentatrice.

