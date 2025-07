Menu a prezzo fisso | sapori estivi sui colli Euganei ultima settimana di luglio

Scopri l’eccellenza dei sapori estivi sui meravigliosi Colli Euganei con il nostro menu a prezzo fisso al Ristorante Montegrande di Rovolon. Dal 30 luglio al 3 agosto, delizia il tuo palato con un ricco menù di carne fresca a soli 38 euro, perfetto per accogliere agosto con gusto e convivialità. Non perdere questa opportunità di vivere un’esperienza culinaria indimenticabile immerso nella natura e nel buon cibo. Prenota subito e gusta il meglio della stagione!

Una settimana di sapori estivi sui Colli Euganei al Ristorante Montegrande di Rovolon. Da mercoledì 30 luglio a domenica 3 agosto, un menù fisso di carne fresca per dare il benvenuto ad agosto, al costo di 38 euro. Dal 30 luglio al 3 agosto il menù comprende: Il prosciutto cotto di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: luglio - fisso - sapori - estivi

ULTIM’ORA – CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO: a Luglio finalmente il posto fisso per TUTTI I L’occasione della vita, basta un solo requisito chiave - Lavoro stabile e sicurezza sono finalmente a portata di mano: a luglio, l’ultima novità apre le porte a contratti a tempo indeterminato per molti, con un solo requisito chiave.

Domenica 20 luglio - Serata Vegetariana al Piccino Bistrot Una cena estiva all’insegna del gusto e della creatività, con un menù fisso che celebra la cucina vegetariana! MENÙ FISSO • 35€ ENTRÉE Spiedino di frutta con ciliegine di fior di latte, mi Vai su Facebook

Menu a prezzo fisso: sapori estivi sui colli Euganei, ultima settimana di luglio dal 30 luglio al 3 agosto 2025; 10 sagre a luglio con feste con mercatini; Provincia di Asti: sagre, fiere e grandi eventi il 5-6 luglio 2025.

Menu a prezzo fisso: sapori estivi sui colli Euganei, ultima settimana di luglio - Da mercoledì 30 luglio a domenica 3 agosto, un menù fisso di carne fresca per dare il benvenuto ad agosto, al ... Segnala padovaoggi.it

Il 5 luglio cominciano i saldi estivi in Umbria - MSN - Lo ha annunciato la Regione, confermando il primo sabato del mese per il via alle vendite promozionali. msn.com scrive