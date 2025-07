A Selvazzano la presentazione del libro Imprese al futuro – Gestione e persone nell’era digitale

Lunedì 14 luglio, presso Oste Divino a Selvazzano Dentro, si apre un affascinante viaggio nel mondo delle imprese del domani. La presentazione del libro di Sergio Novello, "Imprese al futuro – Gestione e persone nell’era digitale", offrirà spunti innovativi e strategie per affrontare le sfide della trasformazione digitale. Non perdete questa occasione di ispirazione e confronto: un evento imperdibile per chi desidera guidare il cambiamento con successo.

Lunedì 14 luglio, dalle ore 20 Oste Divino, via Pelosa 50, Selvazzano Dentro (PD) Siamo lieti di invitarvi alla presentazione del nuovo libro di Sergio Novello, "Imprese al futuro – Gestione e persone nell’era digitale", edito da Post Editori in collaborazione con CUOA Business School. Una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

