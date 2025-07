Sebastiano Esposito vicino al Cagliari | le cifre della cessione

Sebastiano Esposito si avvicina al Cagliari, con le cifre della cessione che stanno infiammando il calcio di Serie A. Dopo aver brillato nel Mondiale per Club e nel recente campionato, l’attaccante dell’Inter potrebbe trovare una nuova sfida in Sardegna, portando con sé entusiasmo e talento. Con 8 gol in una stagione complessa, Esposito si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua promettente carriera — un’operazione da seguire con attenzione.

Il Mondiale per Club e l’ultimo campionato gli sono valsi un’altra occasione in Serie A, ma non con la maglia dell’Inter. Sebastiano Esposito è vicino al Cagliari secondo Gianluca Di Marzio. STAGIONE – 8 gol nell’ultimo campionato di Serie A nonostante la retrocessione con la divisa dell’ Empoli. Sebastiano Esposito ha vissuto la sua ultima stagione in bianco e nero in Toscana, ma ha saputo ritagliarsi lo spazio anche con l’ Inter da giugno in poi. L’attaccante è tornato dal prestito con il club della famiglia Corsi ed ha partecipato al Mondiale per Club. L’esperienza americana per i nerazzurri non è andata benissimo, ma Sebastiano Esposito ha giocato e sfiorato piĂą volte il gol. 🔗 Leggi su Inter-news.it