Theo Hernandez lascia il Milan e va all’Al Hilal | Scelte che non rispecchiano i veri valori del club

Theo Hernandez saluta il Milan e si trasferisce ufficialmente all’Al Hilal. Dopo sei stagioni in rossonero, il terzino francese ha annunciato la sua partenza con un messaggio forte e critico sui propri canali social. Il trasferimento segna la fine di un’era per uno dei protagonisti dello Scudetto 2021-2022 e apre un nuovo capitolo nella sua carriera, ora in Arabia Saudita. Nel suo messaggio d’addio, Theo Hernandez non nasconde l’amarezza per alcune recenti decisioni societarie: “La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori nĂ© l’ambizione che mi hanno portato qui”, ha scritto il giocatore, evidenziando un distacco evidente con l’attuale dirigenza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com