Sebastiano Esposito Inter il Cagliari accelera! Accordo ad un passo | tutte le cifre e quella clausola…

Sebastiano Esposito, promettente attaccante dell'Inter nato nel 2002, si appresta a trasferirsi al Cagliari, accelerando i tempi grazie a un accordo quasi raggiunto. Secondo Gianluca Di Marzio, le cifre e la clausola a favore dei nerazzurri sono state definite, segnando un passo importante per il futuro del giovane talento. La sua esperienza all’Empoli ha consolidato il suo valore e ora si prepara a un nuovo capitolo in Sardegna.

Sebastiano Esposito Inter, il Cagliari accelera! Accordo ad un passo: tutte le cifre e quella clausola a favore dei nerazzurri. I dettagli. Sebastiano Esposito, giovane attaccante del mercato Inter, è a un passo dal trasferirsi al Cagliari, come confermato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il talento classe 2002, reduce da una positiva stagione con l'Empoli, dove ha siglato 10 gol nonostante la retrocessione della squadra toscana in Serie B, ha attirato l'interesse di numerosi club, tra cui Fiorentina, Como e appunto Cagliari. Tuttavia, sarà proprio il club sardo ad aggiudicarsi il giovane attaccante, con l'operazione che si sta per concretizzare nelle prossime ore.

