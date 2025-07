Temptation Island 2025 Simone | Mai una donna mi ha rifiutato e ne ho conosciute tante | Video Witty Tv

Nel cuore di Temptation Island 2025, Simone si distingue per la sua sincerità e sicurezza, confidando di non aver mai ricevuto rifiuti dalle donne. Un atteggiamento che suscita curiosità e confronti, mentre Sonia B. osserva da lontano, pronta a scoprire se questa apertura sarà un vantaggio o una sfida nel loro percorso. Ma cosa succederà quando le verità verranno a galla? Restate con noi per scoprire il destino di questa coppia.

Durante la seconda puntata di Temptation Island 2025 è il momento della coppia formata da Simone e Sonia B. Il giovane ha confidato ad una tentatrice di avere come valori quello di essere ricordato ed essere se stesso. Poi si è avvicinato molto alle single e ha confidato che mai nessuna ragazza lo ha rifiutato: “ Credimi mai nessuna, mai, mai mi ha rifiutato “. Uscita dal capanno, Sonia B. ha raccontato quello che ha visto al tentatore Salvatore. “ Non accetta i miei valori, non è consapevole della persona che ha di fianco “. Ecco il video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, Simone: “Mai una donna mi ha rifiutato e ne ho conosciute tante” | Video Witty Tv

