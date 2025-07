Xabi Alonso | Dopo 10 minuti situazione già compromessa ma andiamo via più forti dopo questa sconfitta

Dopo appena 10 minuti, la situazione sembrava già compromessa, ma Xabi Alonso non si è arreso. Il tecnico del Real Madrid, visibilmente deluso, ha dichiarato che bisogna andare avanti con grande determinazione, anche dopo questa sconfitta pesante contro il PSG. Le sue parole riflettono una squadra pronta a reagire e a tornare più forte di prima. La sfida ora è tutta da affrontare e superare.

Le parole di Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid, dopo la pesante sconfitta degli spagnoli nella semifinale del Mondiale per Club contro il PSG Dopo la pesante sconfitta subita dal Real Madrid nella semifinale del Mondiale per Club contro il Paris Saint-Germain, Xabi Alonso si è presentato in conferenza stampa con toni lucidi ma amareggiati. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Xabi Alonso: «Dopo 10 minuti situazione già compromessa, ma andiamo via più forti dopo questa sconfitta»

In questa notizia si parla di: xabi - alonso - sconfitta - minuti

Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid (ecco dove andrà Ancelotti) - Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

Xabi Alonso: "Sconfitta che fa male, c'è ancora tanto lavoro da fare" #SportMediaset Vai su Facebook

Real Madrid, Xabi Alonso scarica Rodrygo: gli agenti attesi a Madrid, addio in sconto e dove può finire; Xabi Alonso: “La gara col Psg ci fa capire una cosa. La vergogna è stata questa. Rodrygo…”; Real, Alonso: Sconfitta pesante? Noi abbiamo appena iniziato.

Xabi Alonso: «Dopo 10 minuti situazione già compromessa, ma andiamo via più forti dopo questa sconfitta» - Le parole di Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid, dopo la pesante sconfitta degli spagnoli nella semifinale ... calcionews24.com scrive

Chi fermerà questo PSG? Anche il Real Madrid di Xabi Alonso deve lavorare per colmare il gap - Anche il Real Madrid è stato travolto dal PSG: la squadra di Xabi Alonso dovrà lavorare a lungo per colmare il gap con i parigini Il 4- Come scrive calcionews24.com