Rivolta nel carcere di Rieti in fiamme la sala ricreativa | sei agenti in ospedale

Una grave rivolta ha scosso il carcere di Rieti, con la sala ricreativa presa in fiamme e il fumo che si è rapidamente diffuso, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Sei agenti sono stati trasportati in ospedale per intossicazione da fumo, mentre uno è stato ferito al volto. La situazione rimane critica in questa istituzione, dove oggi più che mai bisogna fare luce sulle cause di questa violenta esplosione di tensione.

Rivolta violenta nel carcere di Rieti, dove la sala ricreativa è stata data alle fiamme. Il fumo si è rapidamente propagato all'interno di tutto il penitenziario, causando non pochi problemi ai presenti. Numerosi agenti della polizia penitenziaria sono stati trasportati in ospedale per intossicazione da fumo mentre uno è stato colpito al volto con una testata. Nella Casa circondariale di Rieti attualmente sono presenti 493 detenuti rispetto ai 295 che l'istituto potrebbe ospitare. Il carcere soffre della carenza di 56 unità di personale polizia penitenziaria, si tratta del 32% di agenti in meno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rivolta nel carcere di Rieti, in fiamme la sala ricreativa: sei agenti in ospedale

In questa notizia si parla di: carcere - rieti - rivolta - fiamme

No alla misura alternativa per un 60enne arrestato a Rieti, deve scontare la pena in carcere: le motivazioni - Un uomo di 60 anni arrestato a Rieti per truffa si oppone alla misura alternativa, sostenendo che la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione richieda un’attenta valutazione delle motivazioni.

Rivolta in carcere: reparto in fiamme, sei agenti in ospedale per intossicazione e aggressione. Sinappe: “Nulla è cambiato, ora scelte coraggiose” Vai su X

Claudio Valentini candidato sindaco per il 2027 con Fratelli di Rieti: "Un'alternativa ai cerchi magici di Sinibaldi" Vai su Facebook

Rivolta nel carcere di Rieti, sala ricreativa in fiamme: 6 agenti penitenziari in ospedale; Carceri: rivolta a Rieti, la sala ricreativa in fiamme. Sei agenti della polizia penitenziaria in ospedale; Rivolta nel carcere di Rieti, in fiamme la sala ricreativa: sei agenti penitenziari in ospedale.

Rivolta nel carcere di Rieti, in fiamme la sala ricreativa: sei agenti in ospedale - I detenuti hanno occupato aree a loro interdette e appiccato un incendio nella sala ricreativa: le fiamme hanno invaso tutto il secondo piano ... Come scrive ilgiornale.it

Rivolta nel carcere di Rieti, sala ricreativa in fiamme: 6 agenti penitenziari in ospedale - Cinque per intossicazione da fumo mentre un altro è stato aggredito da alcuni detenuti con una testata al volto ... Riporta msn.com