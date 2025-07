Osimhen Galatasaray si va fino alla fine | incontro a oltranza tra Napoli e il club turco! Si cerca di chiudere l’affare anche se non è facile Ultimissime

Il futuro di Victor Osimhen si gioca tra il Napoli e il Galatasaray, con le trattative che proseguono senza sosta. La corsa per assicurarsi il forte centravanti nigeriano è ormai al cardiopalma, e mentre i club si confrontano fino all’ultimo istante, l’interesse della Juventus rimane in agguato. Quale sarà la prossima mossa? Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti sulla saga Osimhen.

Osimhen Galatasaray, si cerca l'accordo per la buona riuscita dell'affare: che posizione ha la Juve in questa trattativa?. La situazione di Victor Osimhen continua a essere un tema caldo nel calciomercato estivo, con il Galatasaray che sta cercando di fare la sua mossa per portare il centravanti nigeriano dal Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è stato recentemente intrapreso un incontro a oltranza tra Giovanni Manna, Direttore Sportivo del club campione d'Italia, e una delegazione del Galatasaray. La trattativa si concentra sulla ricerca di una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti per il trasferimento del bomber nigeriano.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Galatasaray-Osimhen, sprint finale per la clausola: ultime 24 ore per chiudere; Galatasaray, Osimhen: A fine stagione decisione importante; Il Galatasaray vince la Coppa di Turchia trascinato da Osimhen: “A fine stagione prenderò una decisione importante”.

Accomando sulla questione Osimhen-Galatasaray: "Trattativa sul punto di chiudersi negativamente, almeno in questa fase" - Il giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando, sul suo profilo X, ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti su Victor Osimhen: "Incontro negativo tra #Napoli e #Galatasaray per #Osimhen. Secondo tuttojuve.com

Galatasaray non chiude per Osimhen, ma continua la trattativa - Non è arrivato a conclusione il tentativo del Galatasaray di prendere Osimhen dal Napoli. Segnala msn.com