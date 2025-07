Intrigo Osimhen ultim’ora da Sky Sport | sta succedendo in questi minuti

Da pochi minuti, l’ultima novità da Sky Sport svela un nuovo capitolo nella trattativa Osimhen-Galatasaray. Dopo giorni di rallentamenti e speranze di una svolta, sembra che la questione si stia complicando ulteriormente. Mentre il club turco si avvicina alla possibile definizione dell’accordo, il Napoli mantiene una posizione di attesa, lasciando gli appassionati in trepidante attesa di sviluppi. Quale sarà l’esito finale di questa intricata trattativa?

Novità in merito alla trattativa per Osimhen al Galatasaray: arriva un’ultim’ora da Sku Sport, cosa sta succedendo. La trattativa che dovrebbe portare Osimhen al Galatasaray sta continuando a prolungarsi fra vari rallentamenti. Ieri sembrava essere arrivata la svolta decisiva, con il club turco che si era convinto a versare al Napoli i 75 milioni della clausola rescissoria, seppur in cinque rate. Il club azzurro non si è detto contrario, ma ha chiesto delle garanzie bancarie la cui assenza ha, al momento, bloccato l’affare. Incontri ad oltranza per Osimhen fra Napoli e Galatasaray. Arrivano nuovi aggiornamenti da Gianluca Di Marzio: secondo l’esperto di mercato di Sky Sport, si starebbero configurando degli incontri ad oltranza fra Manna e la delegazione del club turco pur di sbloccare questo intoppo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Intrigo Osimhen, ultim’ora da Sky Sport: sta succedendo in questi minuti

