Roma ricorda il giudice Occorsio a 49 anni dall' attentato

Roma rende onore al giudice Vittorio Occorsio, ucciso 49 anni fa nel 1976 da un commando neofascista, simbolo di impegno e coraggio nella lotta alla criminalità. La cerimonia, arricchita dalla partecipazione di autorità e familiari, rinnova il suo ricordo e l’importanza della memoria storica. Le celebrazioni si sono estese anche al Tribunale di Roma, dove si è ricordata…

A Roma si è tenuta una cerimonia per il 49º anniversario dell’attentato al magistrato Vittorio Occorsio, ucciso nel 1976 da un commando neofascista. Figura centrale nella lotta al terrorismo, Occorsio fu insignito della Medaglia d’oro al valor civile. Alla commemorazione hanno partecipato autorità istituzionali, tra cui il sindaco Roberto Gualtieri e la figlia Susanna. Le iniziative sono proseguite anche al Tribunale di Roma, dove si è ricordata la sua eredità professionale e morale. Presentato inoltre il programma per il 50º anniversario nel 2026, con convegni, mostre e progetti per le scuole. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma ricorda il giudice Occorsio a 49 anni dall'attentato

