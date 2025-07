Scontro tra un’auto e un camion sulla via Emilia | due feriti

Un grave incidente sulla via Emilia a Capocolle si è concluso con due feriti e un intervento tempestivo dei soccorritori. La collisione tra un’auto e un camion, avvenuta giovedì pomeriggio, ha messo in allerta le forze dell'ordine e i servizi di emergenza. Le cause sono ancora da chiarire, ma l’intera comunità resta in attesa di aggiornamenti ufficiali. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi su questa vicenda che ha scosso la zona.

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì intorno alle 18 lungo la via Emilia a Capocolle. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto ed un camion. La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri. Le persone ferite sono state soccorse dai Vigili del Fuoco in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: camion - auto - emilia - feriti

