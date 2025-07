Movimento avventura e divertimento | Benvenido in natura a Villa Draghi

Se sei pronto a scoprire il piacere dell’avventura tra amicizia e natura, non perderti questa coinvolgente esperienza firmata Benvenido in Natura! Venerdì 18 luglio alle 17, a Villa Draghi, unisciti a noi per un emozionante pomeriggio di #orienteering in famiglia, in collaborazione con A perdifiato. Con bussola, mappa e tanto spirito di squadra, ti guideremo nella caccia alle lanterne nascoste nel cuore della natura, regalando momenti indimenticabili per grandi e piccini.

