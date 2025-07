Prime Video Presents Italia 2025 | ecco tutte le novità della nuova stagione tra film serie show e sport

Prime Video presenta Italia 2025, un palinsesto ricco di emozioni, novità e contenuti esclusivi che vanno dal cinema alle serie, dallo sport ai talent show. Durante l’evento a Roma, Prime Video ha svelato un programma imperdibile per la nuova stagione, tra ritorni attesi e prime immagini da non perdere. Preparatevi a vivere un anno all’insegna dell’intrattenimento di qualità: ecco tutto quello che c’è da sapere!

Dal Ministero dell’Amore a The Traitors Italia, passando per LOL 6, Holiday Crush, NBA e Champions League: Prime Video svela un ricco palinsesto 2025-26 tra novità, rinnovi e prime immagini esclusive. Nel corso del Prime Video Presents Italia 2025, tenutosi a Roma, Prime Video ha svelato una line-up ricchissima di contenuti Original ed esclusivi italiani. L’evento è stato l’occasione per presentare ufficialmente film, serie e show attesi per il 2025 e il 2026, oltre a mostrare in anteprima alcune immagini e trailer inediti. La piattaforma ha confermato il proprio impegno sul territorio italiano attraverso produzioni che spaziano dalla commedia romantica al dramma young adult, dalla satira al game show, fino all’intrattenimento sportivo, con nuovi accordi di trasmissione come quello con l’ NBA. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu