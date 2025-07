von der leyen la scampa e supera il voto di sfiducia ma la sua maggioranza se la passa male

Ursula von der Leyen scampa al voto di sfiducia, ma la sua maggioranza attraversa acque agitate. Con 175 sì e 360 no su un totale di 553 votanti, la sfiducia è stata respinta, tuttavia il Parlamento europeo mostra segnali di fragilità, riflettendo le tensioni tra le forze politiche. Questa vittoria di Pirro evidenzia come, anche nelle istituzioni più solide, le sfide politiche siano sempre dietro l'angolo, aprendo nuovi scenari per il futuro dell'Unione.

Come previsto, Ursula von der Leyen supera la prova della mozione di sfiducia, avanzata dalle destre ma la sua maggioranza non se la passa così bene. Il tabellone del Parlamento europeo segnava infatti 553 votanti, 175 voti a favore, 360 contro e 18 astenuti. Per la sua approvazione erano necessari i due terzi dei voti espressi. La mozione era stata presentata dall'europarlamentare romeno di Aur Gheorghe Piperea, del gruppo Ecr, e firmata da 76 eurodeputati delle destre, Patrioti ma anche Afd, per protestare contro il caso dei messaggi della presidente della Commissione con l'ad di Pfizer, ma anche per le spese per i vaccini, il Green Deal, i piani per la difesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it