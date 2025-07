Semenya vince a Strasburgo | Non ha avuto un processo equo

La campionessa olimpica degli 800 metri Caster Semenya ha vinto una battaglia sulla lunga strada per il diritto a essere se stessa. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Semenya vince a Strasburgo: “Non ha avuto un processo equo”

La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che la Svizzera ha violato il diritto a un processo equo a Mokgadi Caster Semenya, non esaminando "con il rigore dovuto" il suo ricorso contro l'obbligo di ridurre il livello naturale di testosterone per gareggiare fra l Vai su X

